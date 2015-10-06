Студентов-поджигателей кинотеатра "Жовтень" приговорили к 2 и 3 годам лишения свободы

Двух студентов, которые совершили поджог столичного кинотеатра «Жовтень», приговорили к 2 и 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Об этом УНИАН сообщил прокурор прокуратуры Подольского района Киева Валентин Хавин.

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По его словам, решение вынесено Голосеевским райсудом и уже вступило в законную силу.

«Два студента осуждены по статьям «хулиганство» и «незаконное хранение взрывоопасных веществ» - это ч.1 ст.263 и ч.2 ст.296. Суд приговорил их к лишению свободы и одновременно применил испытательный срок. Одному из них 3 года лишения свободы, другому – 2 года. И применена статья 75, поэтому условно 2 года», - рассказал Хавин.

Как сообщал УНИАН, 28 января столичная прокуратура сообщила, что прокуратура Подольского района Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух студентов 20-ти и 24-х лет, которых подозревают в поджоге столичного кинотеатра «Жовтень».

В ходе досудебного расследования установлено, что 29 октября прошлого года указанные молодые люди, пытаясь сорвать показ киноленты, запустили в помещении кинотеатра файеры, что в дальнейшем привело к масштабному пожару всего здания. Следствием установлено, что преступление было совершено из хулиганских побуждений. Свою вину подозреваемые признают полностью, сообщили в прокуратуре.

Отмечалось, что студентов будут судить по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

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Справка УНИАН. 29 октября 2014 года в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел пожар, ликвидация которого продолжалась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

По подозрению в поджоге кинотеатра правоохранители задержали двух студентов. Согласно решению суда, на время досудебного расследования они находились под домашним арестом.

Восстановленный кинотеатр «Жовтень» планируют открыть 18 октября с.г.