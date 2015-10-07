Киевская власть подкупает избирателей, используя "сетки" Черновецкого – УКРОП

Об этом заявил член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», руководитель Киевской городской организации партии Дмитрий Симанский в эфире программы «Ваша Свобода» на Радио Свобода

«Блок Петра Порошенко, который объединился с УДАРом и «Оппозиционным блоком», использует традиционную систему подкупа избирателей. «Сетки» лежат еще со времен Черновецкого, и эти сетки, как трофейный танк, теперь используются партией власти. Именно поэтому УКРОП в Киеве разворачивает систему предотвращения подкупа избирателей», – сообщил Дмитрий Симанский.

Политик отметил, что Киевский городской голова подкупает избирателей, раздавая им деньги. Дмитрий Симанский напомнил, что Виталий Кличко рассылает «письма счастья», в которых речь идет о «прибавке» в 100-300 грн. «Кличко таким образом проводит подкуп. Ведь когда ты говоришь, что денег в бюджете нет, но каким-то образом накануне выборов находятся 100-300 грн дополнительно отдельным людям лично от мэра, то это очевидный подкуп избирателей со стороны власти», – добавил Симанский.

Кроме того, руководитель городской организации УКРОПа отметил, что часто на избирательных округах «мы видим «социальные соглашения». «БПП, УДАР, «Оппоблок» уже поделили избирательные округа. На одного сильного кандидата есть технические кандидаты других партий. Таким образом с большой вероятностью уже можно говорить, кто пройдет от того или иного округа в Киевсовет», – добавил Симанский.

Он также напомнил, что провластные партии – «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Народный фронт» и УДАР фактически имеют большинство в составе территориальных избирательных комиссий в пределах города Киева.