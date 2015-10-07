У Кличко совместно с американцами создали условия для обучения детей с особыми потребностями в школе №168 на Оболони

"Сегодня мы открываем отремонтированную школу №168. Ремонтные работы совместно осуществляли украинская и американская стороны. Я хочу прежде всего поблагодарить правительство США, Командование Вооруженных Сил США в Европе и Посольство США в Украине - людям, которые инвестировали в Украину, в образование, в наших детей. Которые присоединились, чтобы эта школа была отремонтирована, оснащена современным лифтом, чтобы дети с особыми потребностями имели возможность свободно передвигаться и с комфортом учиться. Это очень важные инвестиции для нашего города, ведь это инвестиции в будущее", - сказал Виталий Кличко.

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В школе №168 совместно учатся здоровые дети и дети с особыми потребностями (85 детей с заболеванием детский церебральный паралич, 30 из которых самостоятельно передвигаться не могут). Именно для этих учеников и установили в школе специальный лифт.

Правительство США в сотрудничестве с Командованием Вооруженных Сил США в Европе и отделом оборонного сотрудничества Посольства США в Украине совместно со столичными властями сделали ремонт помещения школы, утеплили его, заменили окна, установили новый лифт. Киев выделил на это 2 млн грн.

Виталий Кличко отметил, что цель столичных властей - чтобы в Киеве функционировали современные и комфортные учебные заведения, в которых дети будут получать новые знания с удовольствием. И обратился к школьникам: "Задача каждого из вас - хорошо учиться в вашей отремонтированной школе и упорно работать, и тогда все ваши мечты обязательно воплотятся в жизнь", - сказал Кличко.