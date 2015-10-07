В Киеве с пятницы вернут трамваи на площадь Победы
16:37, 07 октября 2015Киев
427
На протяжении нескольких последних недель там ремонтировали дорогу.
В киеве на площади Победы снова будут ходить трамваи/УНИАН
В связи с окончанием работ по реконструкции трамвайного переезда на площади Победы с 9 октября 2015 года восстанавливается движение трамваев. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
Читайте также"Укрзализныця" на октябрь назначила еще 4 дополнительных поезда
Речь идет о двух трамвайных маршрутах: № 15 "Автогенный завод – улица Старовокзальная" и № 18 "Контрактовая площадь – улица Старовокзальная".
Как сообщалось, в Киеве на Печерске может появиться улица Иоанна Павла II.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter