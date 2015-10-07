В Киеве с пятницы вернут трамваи на площадь Победы

В связи с окончанием работ по реконструкции трамвайного переезда на площади Победы с 9 октября 2015 года восстанавливается движение трамваев. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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Речь идет о двух трамвайных маршрутах: № 15 "Автогенный завод – улица Старовокзальная" и № 18 "Контрактовая площадь – улица Старовокзальная".

Как сообщалось, в Киеве на Печерске может появиться улица Иоанна Павла II.