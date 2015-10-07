В КГГА заявляют, что реконструкция кинотеатра "Жовтень" подходит к концу

Работы по реконструкции столичного кинотеатра «Жовтень» на финальном этапе и будут завершены вовремя, заверяют в департаменте строительства и жилищного обеспечения Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, выполнение реконструкции проинспектировал директор департамента Александр Спасибко.

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«Строители справляются с задачами, которые им поставили, и работы будут завершены согласно графику. Обновленный кинотеатр «Жовтень» откроется после реконструкции 18 октября. Сейчас ведутся работы в дневную и ночную смену. Всего на объекте работают около 300 человек», - отметил чиновник.

По его словам, в реконструкции была задействована мощная проектная группа, благодаря которой удалось просчитать малейшие детали для оптимальной работы кинотеатра.

Спасибко сообщил, что сейчас к зданию подведены все коммуникации: тепло, электричество, сети водоснабжения и водоотведения, системы оповещения и пожарной безопасности, сигнализации.

«Все они сейчас проходят отдельное тестирование и в ближайшее время будут испытаны комплексно. На стадии завершения внутренняя отделка помещения. Уже готовы 3 кинозала из 6, которые ждут подключения киноэкранов и другой техники. Для гостей кинотеатра будет работать кафе, которое также готовится к открытию. Кроме того, сейчас продолжаются работы по благоустройству территории возле кинотеатра – укладывают плитку, наносят асфальтовое покрытие», - сказал он.

Спасибко также добавил, что помещение кинотеатра будет оснащено новейшими технологиями оповещения и пожарной безопасности, что позволит предупреждать любые опасные ситуации.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел 29 октября 2014 года. Ликвидация пожара длилась пять часов. Здание кинотеатра претерпело значительные повреждения.

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31 октября депутаты Киевсовета решили учредить благотворительный фонд "Восстановим вместе" для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра «Жовтень».

Кроме того, городской голова Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА найти источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра «Жовтень».

17 января 2015 года Кличко подписал распоряжение о реконструкции здания целостного имущественного комплекса «Кинотеатр «Жовтень».