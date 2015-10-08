В Киеве отопление в жилых домах могут включить до 15 октября

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

«Сейчас принимается решение. Оно будет принято исходя из погодных условий, которые будут складываться в дальнейшем. И возможно, что начало отопительного сезона в жилом фонде начнется раньше, до 15 октября», - сказал Новицкий.

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Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр прогнозирует резкое снижение температуры воздуха в столице в ближайшие несколько дней, с заморозками.

5 октября в Киеве началось подключение к теплоснабжению социальных учреждений: детсадов, школ-интернатов и больниц на основании распоряжения КГГА №993 от 2 октября.

В компании «Киевэнерго» пояснили, что следующим этапом является подключение к отоплению жилого фонда. Оно начнется после принятия отдельного распоряжения КГГА.