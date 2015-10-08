Киевсовет с 6 ноября вводит мораторий на выплату внешних долгов столицы

Киев с 6 ноября вводит временный мораторий на выплату внешних долгов столицы. Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение, подготовленное бюджетной комиссией Киевсовета, проголосовали сегодня 90 из 103 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

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Перед голосованием депутаты заслушали доклад председателя бюджетной комиссии Андрея Странникова, который сообщил, что после детального изучения комиссия приняла решение рекомендовать Киевсовету ввести временный мораторий на выплату внешних долгов с 6 ноября.

Так, по его словам, бюджетная комиссия приняла "единогласное решение» рекомендовать Киевсовету "ввести с 6 ноября 2015 временное приостановление осуществления платежей по обслуживанию и погашению местных внешних заимствований, привлеченных в соответствии с решением Киевсовета от 28 декабря 2004 г, а также согласно решению от 25 мая 2011 г".

Вторым пунктом решения комиссия по вопросам бюджета предлагает Департаменту финансов КГГА временно приостановить осуществление платежей по долговым обязательствам.

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"Потому что такое право нам предоставлено в соответствии с законом Украины", - подчеркнул Странников.

"Мы верим, что этот шаг не повредит поиска компромиссов с нашими кредиторами. Мы по-прежнему твердо настроены на поиск такого решения проблемы долгового обязательства. Это будет устраивать абсолютно все стороны", - добавил глава бюджетной комиссии.

По информации Странникова, у Киева сейчас имеет 18 млрд грн. долгов в общем, включая внешние и внутренние заимствования. На обслуживание всего долга, по его словам, идет 2 млрд грн. Он обратил внимание, что "внешние заимствования брались по курсу доллара 5,05 за 1 грн, тогда как сейчас этот курс в разы выше".

Странников также сказал, что кредиторы считают, что у Киева достаточно средств для погашения кредитов. Но столица будет продолжать переговоры и поиск компромисса, который устроит и кредиторов, и будет устраивать Киев.

"Мы не имеем права поступаться интересами киевлян в переговорах с нашими кредиторами. Мы просто не можем сейчас себе позволить изъять эти средства из карманов киевлян и платить по тем долгам, которые не мы накапливали", - заявил Странников.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысит суверенный рейтинг Украины, сниженный до уровня «ограниченный дефолт» (Restricted Default - RD), по мере выполнения условий реструктуризации части государственного долга и достижения компромисса с кредиторами об обмене "коротких" евробондов.