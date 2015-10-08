Киевсовет ввел систему электронных петиций и обращений граждан

Киевский городской совет утвердил Положение об электронных обращениях и электронных петициях. Как передает корреспондент УНИАН, проект решения был предложен для рассмотрения депутатам как безотлагательный. Его поддержали большинство депутатов.

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В документе, отмечается, что электронная петиция - это инициатива/предложение/проект решения Киевсовета, проект распоряжения его исполнительного органа (КГГА), которые опубликованы на официальном веб-сайте на специально созданной платформе для сбора подписей под текстом петиции или веб-сайте общественного объединения, которое осуществляет сбор подписей в поддержку электронной петиции.

Определено, что после регистрации петиции на веб-сайте она должна набрать тысячу электронных подписей в течение трех месяцев с момента публикации, а после этого будет рассмотрена органами или должностными лицами, которым она адресована, профильными постоянными комиссиями Киевсовета и вынесена на пленарное заседание.

"Однако петицию, которая не набрала необходимого количества электронных подписей, автор может вынести на обсуждение снова", - отметил один из инициаторов решения, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Алексей Резников.

Также определено понятие электронных обращений: "Это изложенные в электронной форме с помощью созданной на официальном веб-сайте Киевсовета технической возможности письменные предложения (замечания), заявления (ходатайства) и жалобы к Киевскому городскому голове, депутатам Киевсовета и городской власти в целом".

Если гражданин зарегистрируется на веб-сайте Киевсовета, указав все данные, он будет иметь разрешение в соответствующем разделе заполнить типовую форму обращения, которое регистрируется соответствующим структурным подразделением Киевсовета.

"Электронные обращения или петиции, которые содержат клевету и оскорбления, призывы к разжиганию национальной, расовой, религиозной вражды, насильственному изменению государственного строя, не будут регистрироваться", - подчеркнули в Киевсовете.

Ожидается, что введение официальной процедуры рассмотрения электронных петиций и обращений граждан обеспечит киевлянам простоту и удобство в участии в инициативах местного самоуправления. В частности говорится о том, что не нужно собирать подписи в поддержку своих предложений вручную и идти в КГГА для передачи бумаг.