Погодные регуляторы в домах позволят киевлянам потреблять тепла в разы меньше - эксперт

Об этом сказал Алексей Заика, заместитель главы ОО «Центр правовой помощи «ИСКРА» по вопросам ЖКХ, комментируя установление руководством Киева погодных регуляторов в жилых многоэтажках, передает «Єдність».

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“Новые технологии, а именно - погодные регуляторы, дают киевлянам возможность значительно сэкономить на оплате за тепло и, в то же время - повысить комфортность температуры воздуха в своих квартирах. Это социальный аспект данной инициативы Кличко. Глобально же, использование нового оборудования полностью меняет культуру потребления теплоэнергии. И речь не только о тарифе, но и о економном, а точнее - разумном расходовании. Если на улице +5 градусов, глупо «топить» так, как при -15", - отметил Заика.

По его словам, внедрение столичными властями практически во всех домах систем учета тепла, а также оборудования теплопунктов погодными регуляторами в перспективе позволит городу более эффективно использовать энергетические ресурсы.

“Конечно, 50 домов, где будут установлены погодные регуляторы подачи тепла, это очень мало, чтобы эффект почувствовали все жители города. Но, если Кличко реализует проект во всем жилом фонде города, думаю, за несколько лет мы достигнем европейского уровня, где население потребляет в 5 раз меньше тепла, чем киевляне, - подчеркнул эксперт.