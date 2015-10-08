Киеврада объявила технический дефолт столицы - депутат

Другими словами – фактически объявил технических дефолт, заявил депутат Киеврады, руководитель киевского городского избирательного штаба «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Олег Калиниченко.

«Странным образом у нас хватало средств на все. А сейчас оказывается, что перед отопительным сезоном имеем долги, которые не можем оплатить», – отметил Олег Калиниченко.

Руководитель киевского городского избирательного штаба «Украинского объединения патриотов – УКРОП» также дал рекомендацию киевской власти, как гасить долги.

«Чтобы возвращать долги, нужно перестать воровать на ремонтах! А также необходимо оставлять в Киеве налоги, которые сейчас идут в госбюджет! Нужно делать реальные шаги, а не сбрасывать все только на «папередников»», – добавил Калиниченко.

Напомним, решение о временном моратории на выплаты по внешним долгам столицы на заседании Киевсовета в четверг одобрили 90 депутатов. Председатель профильной бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников напомнил, что в настоящее время долговые обязательства столицы составляют 18 млрд грн, и только на их обслуживание в год необходимо 2 млрд грн.

По его словам, Киев в течение нескольких недель вел переговоры со Спецкомитетом кредиторов о реструктуризации внешнего долга. Однако, по его словам, итоги этих переговоров пока «далеки от взаимопонимания».