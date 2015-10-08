Коммунальные предприятия должны быть эффективными, а не прибыльными – Омельченко

Экс-градоначальник отметил, что деятельность транспортных КП, в первую очередь, нужно упорядочить и сделать эффективной.

«Главное — это устранить коррупцию и всякие теневые схемы на коммунальных предприятиях «Киевпастранс», «Киевский метрополитен». Нельзя допускать, чтобы тарифы росли, а убытки предприятий оставались неизменными. А сейчас так оно и есть. Значит, нужно либо повысить эффективность руководства, либо установить жесткий контроль за бюджетом предприятий, использованием ими средств, аудиты проводить», - отметил Омельченко.

Он отметил, что коммунальные предприятия не могут быть прибыльными – они останутся дотационными, чтобы обеспечить доступный проезд для горожан.

«Эти предприятия не могут быть прибыльными, на то они и коммунальные. Город должен обеспечить гражданам доступный проезд, выделять деньги на дотации коммунальным транспортным предприятиям, но и они обязаны работать эффективно. Я подчеркну, не прибыльно, а эффективно. Тогда и тарифы можно снизить, и качество услуг повысить. Во многих развитых странах муниципальный транспорт — это дотационная сфера. Город должен заботиться о малообеспеченных людях», - резюмировал Александр Омельченко.