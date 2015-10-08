Осенние каникулы для киевских школьников продлятся неделю

В этом году они продлятся, как всегда, одну неделю – с 26 до 31 октября включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

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«Мы провели много встреч с родительской общественностью и педагогическими коллективами киевских школ и сообща приняли решение, что осенние каникулы в этом году продлевать не будем. Каникулы продлятся ровно неделю – с 26 октября. И уже 2 ноября школьники выйдут на занятия», – отметила она.

При этом Старостенко добавила, что в связи со снижением среднесуточной температуры, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации № 293 от 2 октября, с 5 октября начат процесс подключения учебных заведений к теплоснабжению.