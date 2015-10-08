Столичная власть начала устанавливать в жилых домах системы усиленной защиты

“Сегодня криминогенная ситуация в Киеве оставляет желать лучшего. Участились случаи преступлений, особенно ограблений. Часто в домах воруют тепловые счетчики, лифтовые катушки, грабят квартиры киевлян. Каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы внедряем пилотный проект усиленной защиты домов”, - отметил Виталий Кличко во время посещения дома по вул. Героев Днепра, 9, который оборудуют соответствующей системой.

В домах по улице Героев Днепра и Зои Гайдай установили комплексную систему защиты. В лифтовой шахте и в помещении, где находятся теплосчетчики, установили сигнализацию. Там стоят датчики, которые реагируют на открытие дверей, а также новейшие датчики движения. На пост консьержа выведена тревожная кнопка вызова милиции. Если вор будет пытаться попасть в технические помещении, на пульте охраны сработает сигнал тревоги. Комплексная система защиты будет действовать и в других ситуациях - когда злоумышленники попытаются попасть в подъезд дома, при попытке вандализма, или если на придомовой территории будут происходить хулиганские действия.

“40 оперативных групп дежурят по Киеву и должны оперативно выезжать на вызов, если сработает такая кнопка”, - отметил Кличко. И предложил протестировать новую систему. Консьерж нажала тревожную кнопку, и через три минуты наряд правоохранителей прибыл на место.

Система безопасности в двух домах установлена как пилотный проект. Однако уже сейчас жители могут собраться и принять решение оснастить системой безопасности свой дом. Стоимость установки двух систем защиты в одном подъезде – 10,4 тыс грн. Абонентская оплата за услуги охраны составляет 250 грн с подъезда ежемесячно.