Киевское метро в ночь на 13 октября будет работать на час дольше из-за матча Украина – Испания
10:11, 09 октября 2015Киев
504
В ночь на 13 октября столичный метрополитен продлит свою работу на один час.
Киевское метро будет работать дольше / УНИАН
Такие меры предусмотрены с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков в связи с проведением футбольного матча между сборными командами Украины и Испании, сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Читайте также99-й сезон НХЛ: "три на три" и новый потолок зарплат
Кроме того, 12 октября с 20:45 до 21:45 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, а "Площадь Льва Толстого" – на вход. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.
Как сообщал УНИАН, матч отбора на Евро-2016 Украина – Испания состоится 12 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter