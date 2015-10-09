Киевское метро в ночь на 13 октября будет работать на час дольше из-за матча Украина – Испания

Такие меры предусмотрены с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков в связи с проведением футбольного матча между сборными командами Украины и Испании, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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Кроме того, 12 октября с 20:45 до 21:45 станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, а "Площадь Льва Толстого" – на вход. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.

Как сообщал УНИАН, матч отбора на Евро-2016 Украина – Испания состоится 12 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".