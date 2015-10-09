Отопительный сезон в Киеве пообещали начать 10 октября

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Twitter.

"С 10 октября будет начат процесс запуска тепла в жилые дома столицы", - написал он.

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Ранее директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий заявлял, что в Киеве из-за погодных условий отопительный сезон в жилом фонде может начаться раньше, то есть до 15 октября.

«Сейчас принимается решение. Оно будет принято исходя из погодных условий, которые будут складываться в дальнейшем. И возможно, что начало отопительного сезона в жилом фонде начнется раньше, до 15 октября», - сказал Новицкий.

Напомним, 5 октября в Киеве началось подключение к теплоснабжению социальных учреждений: детсадов, школ-интернатов и больниц на основании распоряжения КГГА № 993 от 2 октября.

В компании «Киевэнерго» пояснили, что следующим этапом будет подключение к отоплению жилого фонда. Оно начнется после принятия отдельного распоряжения КГГА.