До конца октября у Кличко установят 180 новых спортивных и детских площадок

«На сегодня в Киеве уже установили 60 антивандальных спортивных и детских площадок. И к концу месяца таких площадок будет установлено еще 120», – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что дал поручение главам районов отремонтировать и привести в порядок существующие детские и спортивные площадки, чтобы они были обустроены, чистые и безопасны для детей.

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«Спорт – это альтернатива улице. Наши дети должны быть здоровыми и гармонично развитыми. И столичная власть делает все для восстановления и развития спортивной инфраструктуры. Мы открываем спортивные площадки, велодорожки, в ближайшее время приглашаем всех на велотрек», – сказал Киевский городской голова.

Виталий Кличко также протестировал новую спортплощадку и сделал «подъем-переворот».