До конца октября у Кличко установят 180 новых спортивных и детских площадок
До конца октября в столичных дворах установят 180 спортивных и детских площадок. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции одной из спортивных площадок, которую установили во дворе на вул. Академика Доброхотова в Святошинском районе.
«На сегодня в Киеве уже установили 60 антивандальных спортивных и детских площадок. И к концу месяца таких площадок будет установлено еще 120», – подчеркнул Виталий Кличко.
Кроме того, мэр отметил, что дал поручение главам районов отремонтировать и привести в порядок существующие детские и спортивные площадки, чтобы они были обустроены, чистые и безопасны для детей.
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«Спорт – это альтернатива улице. Наши дети должны быть здоровыми и гармонично развитыми. И столичная власть делает все для восстановления и развития спортивной инфраструктуры. Мы открываем спортивные площадки, велодорожки, в ближайшее время приглашаем всех на велотрек», – сказал Киевский городской голова.
Виталий Кличко также протестировал новую спортплощадку и сделал «подъем-переворот».