В Киеве восстановили движение на всех полосах Южного моста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

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В сообщении отмечается, что дорожные работы на Южном мостовом переходе планировали закончить 14 октября, однако из-за важности магистрали это сделали раньше.

Добавим, городская власть обещает начать отопительный сезон в столице 10 октября.