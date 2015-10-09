В Киеве восстановили движение на всех полосах Южного моста

14:47, 09 октября 2015
Киев
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Киев. 9 октября. УНИАН. Дорожники завершили ремонтные работы на Южном мостовом переходе в Киеве и восстановили движение транспорта на всех 3-х полосах в обоих направлениях.

У києві відремонтували Південний міст / УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

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В сообщении отмечается, что дорожные работы на Южном мостовом переходе планировали закончить 14 октября, однако из-за важности магистрали это сделали раньше.

Добавим, городская власть обещает начать отопительный сезон в столице 10 октября.

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