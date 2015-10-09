В Киеве произошла стрельба возле станции метро "Житомирская"
15:01, 09 октября 2015Киев
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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Перестрелка на метро "Житомирская" / Соцсети
Сегодня, 9 октября, в районе станции метро "Житомирская" произошла стрельба. Об этом сообщили ТСН в пресс-службе милиции Киева.
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Правоохранители отправились на место происшествия по вызову. Пока известно, что стреляли возле торгового центра, расположенного вблизи станции. Обстоятельства происшествия выясняются. В соцсетях тем временем сообщают, что в перестрелке было задействовано около 20 человек - всех их, предварительно, задержали.
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