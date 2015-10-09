МВД: 800 столичных патрульных получили первые офицерские погоны

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении министр пожелал столичным полицейским и дальше выполнять свою работу так, чтобы не потерять большое доверие киевлян к новой полиции.

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"Вы офицеры украинской полиции, вы сегодня получили офицерские звания, получили офицерские погоны. Это - символ вашего достоинства, символ уважения к вам и символ вашего уважения к киевлянам. Вы заложили фундамент доверия к новой полиции - 80% киевлян доверяют вам. Не подведите, оправдайте доверие, на вас равняются все", - подчеркнул Аваков.

Как сообщает пресс-служба МВД, 800 работников новой патрульной полиции столицы сегодня получили свои первые погоны. Аваков лично вручил погоны 22 командирам рот патрульной службы Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новая полиция вышла на патрулирование 4 июля.