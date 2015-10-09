Столичные правоохранители озвучили подробности стрельбы возле станции метро "Житомирская"

Как сообщает ТСН.uа, сейчас часть задержанных участников конфликта остается там, часть уже отвезли в райотдел.

По словам начальника столичной милиции Александра Терещука, огонь были вынуждены открыть правоохранители. По предварительной информации милиции пострадавших в инциденте нет.

Отмечается, что место происшествия оцепили заградительной лентой, криминалисты собирают вещественные доказательства.

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"Уголовный розыск города Киева осуществлял мероприятия по задержанию преступников. Злоумышленники требовали от перевозчиков средства – раньше это рэкетом называлось. Более того, там были хулиганские действия – наносились телесные повреждения. Это документировалось в течение определенного времени, а в задержании задействовали спецотряд милиции. Задержали около двух десятков человек", - сообщил Терещук.

Согласно сообщению, частично эта группа преступников работала в Святошинском районе, частично – в Соломенском. Терещук говорит, сейчас решается вопрос об аресте преступников.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошла стрельба возле станции метро "Житомирская".