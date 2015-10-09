Учебный процесс в гимназии "Киевская Русь" могут возобновить уже со следующей недели

Городская власть держит на контроле вопрос о возобновлении учебного процесса в гимназии "Киевская Русь". Так, работу учебное заведение может возобновить с понедельника, 12 октября.

Об этом шла речь на совещании, которое состоялось сегодня при участии директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Александра Спасибко, директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта Елены Фиданян, руководства Дарницкой РГА, представителей районного управления образования, санэпидслужбы и «Киевгорстроя».

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«Сейчас в помещении полностью демонтировано покрытие пола, которое СЭС признало непригодным для использования, а также локализованы места, где проводятся ремонтные работы. Сегодня санэпидслужба взяла пробы воздуха, о результатах сообщат в воскресенье на родительских собраниях. Если они окажутся благоприятными, гимназия сможет приступить к процессу обучения в 2 смены 12 октября», – рассказал директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Александр Спасибко.

Он отметил, что новое покрытие уже прошло соответствующую экспертизу СЭС и его будут укладывать с тщательным соблюдением санитарных норм и строительных требований.

«Технология позволяет провести эти работы в недельный срок. После этого, при положительной оценке санэпидслужбы, с 19 октября учебный процесс в гимназии могут восстановить в полном объеме», – отметил Спасибко.

Он также напомнил, что прокуратурой Дарницкого района начато уголовное производство относительно ситуации, которая сложилась в учебном заведении. Городская власть во главе с Виталием Кличко требует всестороннего расследования данного дела и привлечения виновных к ответственности.