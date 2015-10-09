Завтра во всех районах Киева пройдут субботники.

В этот день Киевский городской голова Виталий Кличко примет участие в субботнике в Голосеевском районе, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

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Также сообщается, что в этот день состоится «Парад трамваев».

Экспозиция трамваев, которые курсируют в Киеве, в частности и ретротрамвай, будет представлена возле станции метро «Оболонь» в районе площади Дружбы народов.