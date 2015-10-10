В Киеве задержаны 6 человек, которые планировали взорвать военкомат
12:38, 10 октября 2015Киев
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В Киеве задержаны шесть, которые планировали взорвать военкомат накануне Дня защитника Отечества, который будет отмечаться 14 октября.
Василий Грицак / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ.
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«Вчера в Киеве задержаны шесть человек, которые ко Дню защитника Отечества Украины планировали взорвать один из военкоматов в Киеве», - сказал Грицак, не уточнив в то же время о каком именно военном комиссариате идет речь.
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