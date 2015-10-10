В Киеве милиция задержала четырех человек за стрельбу у станции метро "Житомирская"

В ближайшее время им изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в городе Киеве.

Правоохранители вместе с работниками прокуратуры города Киева в ходе проведения досудебного расследования, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины, возле станции метро «Житомирская» задержали более 20-ти человек, которых впоследствии доставили в следственное подразделение столичной милиции.

При осмотре у мужчин изъяли четыре единицы оружия и боеприпасы.

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"Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители по ст. 208 УПК Украины задержали четверых лиц в возрасте 25-30 лет.

Кроме того, в ходе тщательного исследования материалов производства будет предоставлена правовая оценка действиям каждого из доставленных.

Напомним, 9 октября в Киеве произошла стрельба возле станции метро "Житомирская".