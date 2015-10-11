В Киеве на маршрут выйдет трамвай с Wi-Fi и кондиционером (фоторепортаж)

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

"Сегодня на Параде трамваев мы можем увидеть разные трамваи, но я особенно рад, что здесь мы видим новый современный трамвай 4-го поколения польской компании Pesa, который прибыл ночью", - отметил Кличко.

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Стоит подчеркнуть, что это современный комфортный трамвай с низким полом и специальным трапом для людей с ограниченными возможностями. Он бесшумный, оборудован мониторами, системой видеонаблюдения, кондиционером.

Кроме того, в трамвае можно подключиться к Wi-Fi и подзарядить телефон.