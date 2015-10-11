В Киеве на маршрут выйдет трамвай с Wi-Fi и кондиционером (фоторепортаж)
01:47, 11 октября 2015Киев
3705
Новый польский трамвай производства компании Pesa после прохождения испытаний выйдет на столичный маршрут.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.
"Сегодня на Параде трамваев мы можем увидеть разные трамваи, но я особенно рад, что здесь мы видим новый современный трамвай 4-го поколения польской компании Pesa, который прибыл ночью", - отметил Кличко.
Читайте такжеВ Киеве начал курсировать библиотечный трамвай для детей
Стоит подчеркнуть, что это современный комфортный трамвай с низким полом и специальным трапом для людей с ограниченными возможностями. Он бесшумный, оборудован мониторами, системой видеонаблюдения, кондиционером.
Кроме того, в трамвае можно подключиться к Wi-Fi и подзарядить телефон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter