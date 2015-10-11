Кличко презентовал новый польский трамвай Pesa

"Сегодня на Параде трамваев мы можем увидеть разные трамваи, но я особенно рад, что здесь мы видим новый современный трамвай 4-го поколения польской компании Pesa, который прибыл ночью. Это современный комфортный трамвай с низким полом и специальным трапом для людей с ограниченными возможностями. Он бесшумный, оборудованный мониторами, системой видеонаблюдения, кондиционером. В трамвае можно подключиться к Wi-Fi и подзарядить телефон. Это первый трамвай такого поколения в Киеве, и я гарантирую, что не последний", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть делает все, чтобы в Киеве было как можно больше современного комфортного общественного транспорта. И отметил, что разговаривал с представителями Pesa, которые готовы рассматривать возможность производства таких современных трамваев в Украине.

Pesa - один из крупнейших в Европе производителей путевого транспорта. Столичная власть направила производителям трамваев в разных странах письма с предложением сотрудничества с Киевом. Свою готовность сотрудничать с украинской столицей выразили польская Pesa и львовский "Электрон". Компания Pesa по результатам переговоров, которые провел Виталий Кличко, предоставила Киеву трамвай для тестирований и испытаний в условиях реального города. А через две недели Киев получит трамвай от "Электрона".

В течение 10 дней новый трамвай в рамках тестирования будет ездить по киевским улицам, а после прохождения сертификации сможет выйти на один из столичных маршрутов.