Если Киев объявит дефолт, придется продавать столичное имущество - кандидат в мэры

"Город отвечает за долги своим имуществом. То есть, что-то из своих сооружений Киеву возможно придется продавать. Также город будет вынужден приостановить строительство отдельных коммунальных учреждений", - так прокомментировал решение Киевсовета не выплачивать внешние долги столицы кандидат в мэры Киева от партии “Видродження” Юрий Ехануров.

Напомним, ранее Киевсовет наложил мораторий на выплату в этом году внешнего долга столицы. За такое решение проголосовало 90 депутатов. После чего международное рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило кредитный рейтинг столицы с CC до SD. Это предпоследняя ступень перед отметкой D, которая означает дефолт. Как сообщается, снижение кредитного рейтинга Киева обусловлено продлением на один год сроков погашения двух выпусков внутренних облигаций на общую сумму 4,163 млрд гривен. Более того, агентство прогнозирует, что дефолт по еврооблигациям города практически неизбежен.

“Вызывают беспокойство комментарии руководства Киева, которое утверждает, что дефолт может быть благом для столицы. С экономической точки зрения это бессмыслица, потому что после дефолта мэрии города будет крайне трудно брать новые займы и придется платить большие проценты по долгам. Необходимо немедленно начать решение проблем финансовой системы Киева – и в первую очередь вернуть бюджет города в управление общины, что позволит поднять кредитные рейтинги и выделить средства на ремонт путей, коммуникаций, поднять зарплаты в бюджетной сфере и инвестировать в развитие”, - добавил Юрий Ехануров.