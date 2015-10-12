У Кличко модернизируют уличное освещение на Троещине, на очереди – улица Саксаганского

"Киевляне жалуются, что во многих столичных дворах темно. К тому же, сегодня Киев из-за морально устаревших фонарей потребляет вдвое больше энергии, чем современные европейские города. Поэтому модернизация освещения является для нас одним из приоритетов. Модернизация освещения – это безопасность, комфорт киевлян и энергоэффективность", – сказал Виталий Кличко.

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Он отметил, что сейчас модернизация системы наружного освещения происходит на жилом массиве Троещина. Она заключается в реконструкции сети наружного освещения в границах улиц Теодора Драйзера, Каштановой, Оноре де Бальзака, Николая Закревского и проспекта Владимира Маяковского.

31 новый энергоэффективный уличный фонарь установлен в микрорайоне Троещина. Это первая очередь социального проекта "Энергоэффективный вечерний Киев". Вторую очередь, в пределах которой установят 38 светодиодных уличных фонарей, будет завершено к 15 ноября. 55 светильников будут заменены на энергоэффективные.

Мэр подчеркнул, что модернизация системы наружного освещения в Киеве позволит снизить энергопотребление путем замены светильников с традиционными источниками света на светодиодные. Виталий Кличко также подчеркнул, что, кроме Троещины, модернизация наружного освещения в ближайшее время состоится на улице Саксаганского.

"На улице Саксаганского будут заменены светильники на LED-освещение, что будет вдвое экономнее", – отметил Виталий Кличко.