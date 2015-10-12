"Киевэнерго" планирует до конца недели подключить к отоплению все дома

Столичная энергогенерирующая компания "Киевэнерго" планирует до конца недели подключить все жилые дома в Киеве к отоплению, сообщил в ходе презентации проекта "Вечерний Киев" глава компании Александр Фоменко.

"У компании "Киевэнеро" 100%-я техническая готовность. Мы рассчитываем до конца текущей недели подключить к отоплению все дома", - заявил Фоменко, добавив, что соответствующие распоряжение о начале отопительного сезона было подписано в субботу, 10 октября.

При этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что на сегодняшний день практически все здания социальной сферы в Киеве подключены к отоплению.

Мэр согласился, что в столице есть достаточное количество проблем, но чрезвычайных ситуаций зимой возникнуть не должно. "Действительно, многое зависит от погодных условий, но, на сколько мне известно, с точки зрения энергетической обеспеченности Киева должно быть все нормально", - сказал Кличко.

Он отметил, что теплосети столицы в нормальном состоянии и позволяют успешно пройти предстоящий отопительный сезон.

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Как сообщал УНИАН, по словам столичного мэра, в связи со значительным похолоданием отопительный сезон в Киеве начался 10 октября, а не как обычно с 15-го октября. Но для запуска тепла во всех домах необходимо 5-7 дней.

5 октября в Киеве началось подключение к теплоснабжению социальных объектов: детсадов, школ-интернатов и больниц на основании распоряжения КГГА № 993 от 2 октября.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" полностью обеспечивает потребности потребителей Киева электрической и на 75% - тепловой энергией.