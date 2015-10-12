КГГА получила заявки на проведение массовых мероприятий 14 октября от "Свободы" и Мельничука

Киевская городская государственная администрация получила заявку на проведение массовых мероприятий 14 октября от ВО "Свобода" и народного депутата от Радикальной партии Сергея Мельничука.

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Об этом УНИАН сообщили в КГГА, добавив, что в День защитника Украины общегосударственные мероприятия состоятся на Михайловской площади, на которой будут демонстрироваться современные образцы вооружения и военной техники. Кроме того, на Софийской площади проведут культурно-художественную акцию "РокВійсько", организатором которой является Министерство культуры.

Вместе с тем, как сообщили в КГГА, в этот день о своих намерениях провести массовые мероприятия в центре столицы, в том числе на Михайловской и Софийской площадях, заявили ВО "Свобода" и депутат Мельничук.

Так, согласно письменным сообщениям организаторов, поступивших в мэрию столицы, "Свобода" с 15:00 до 18:00 планирует шествие и митинг ко Дню защитника отечества, праздника Покрова и Дня украинского казачества по маршруту: парк Шевченко, вул. Владимирская – бульвар Т.Шевченко – вул. Крещатик – Майдан Независимости – ул. Михайловская – Михайловская площадь. А с 18:00 до 22:00 – концерт На Михайловской площади. Заявлено участие 10 тысяч человек.

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В свою очередь Мельничук заявил, что организует торжественные мероприятия по случаю праздника Покровы на Софийской площади с 10:00, а также запланировал конный марш по случаю Дня защитника отечества (с 10:00 до 13:00), который начнется на Европейской площади и пройдет через: Майдан Независимости, ул. Михайловскую, Житомирскую, Владимирскую, Софийскую площадь, а затем его участники вернутся через вул. Михайловская, Майдан Независимости на Европейскую площадь.

В связи с этим Департамент общественных коммуникаций обратился к Киевской городской организации ВО "Свобода" и Мельничука с просьбой определить для проведения запланированных мероприятий другие места.

В КГГА отмечают, что по состоянию на утро 12 октября городская власть не обращалась в судебные органы по установке ограничений на реализацию права ВО "Свобода" и Мельничука на проведение мероприятий в городе.