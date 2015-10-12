Кличко: 4 тысячи жилых домов в Киеве подключены к отоплению

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам.

«4 тысячи домов уже подключены к отоплению. В этом году холода начались раньше, мы не стали ждать 15 октября, и я подписал распоряжение о подаче тепла в дома киевлян с 10 октября. До конца недели все жилые дома должны быть подключены, во всех домах будет тепло", – отметил Кличко.

Читайте также"Киевэнерго" планирует до конца недели подключить к отоплению все дома

Он также добавил, что к теплоснабжению уже подключены 688 учреждений социальной сферы и 258 котельных из 279. Отвечая на вопрос журналистов, хватит ли городу топлива на отопительный сезон, мэр отметил: «На Дарницкой ТЭЦ мы проверили запасы угля. Директор сказал, что имеющиеся объемы угля и контракты, которые подписаны и которые выполняются, дают основания говорить, что Дарницкая ТЭЦ углем на эту зиму обеспечена. Относительно других ТЭЦ, работающих на газе, надеюсь, что у нас чрезвычайных ситуаций не возникнет и поставки газа будут своевременными», – подчеркнул Кличко.