Кандидат в мэры Киева: В городе необходимо срочно внедрять элементы "зеленой энергетики"

"Альтернативные источники энергии – обязательный элемент современного мегаполиса. И особенно актуальна тема в преддверии отопительного сезона. Начать эту работу можно уже сегодня, заменив в городе лампы уличного и домового освещения на энергосберегающие. Благодаря этому бюджет сможет сэкономить немалые суммы денег, которые сегодня вылетают в воздух”, – уверен Ехануров.

Также он отметил, что нужно максимально перевести работу городских светофоров на энергию от солнечных панелей, которые необходимо устанавливать над самим прибором, как это делают в Европе, в частности, в Польше.

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"Имея много плоских крыш в городе, будет целесообразным использовать их для установки солнечных батарей на этих поверхностях. Это ускорило бы развитие в Киеве бизнеса по использованию и эксплуатации солнечных панелей”,- добавляет кандидат в мэры от "Видродження".

Кроме того, по словам Еханурова, уместно было бы перевести городской транспорт с бензиновых двигателей на электрические или гибридные, что существенно уменьшит загрязнение воздуха в столице.

Такой проект можно начать вместе с ЕБРР или другими международными кредитными учреждениями, уверен политик