В Киеве к зиме подготовили уже 80% снегоуборочной техники

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» на сегодняшний день подготовила 248 единиц снегоуборочной техники, что составляет 80% от общего количества спецтехники предприятия, которую планируется выводить зимой на улицы столицы для уборки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что предусмотрено подготовить 310 единиц снегоуборочной техники.

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Одновременно предприятия корпорации заключают договоры с предприятиями города на привлечение еще 185 единиц вспомогательной уборочной техники на случай затяжных снегопадов в столице.

Кроме того, предприятия корпорации на сегодняшний день уже заготовили 30,6 тыс. тонн соли. Всего до начала осенне-зимнего периода (01.11.2015) предприятиям корпорации необходимо заготовить 37,1 тыс. тонн соли, 50,2 тыс. тонн песка и 1,7 тыс. тонн фрикционных материалов.