В киевском метро до конца года появятся еще 15 модернизированных за киотские деньги вагонов
Метрополитен уже получил 10 вагонов.
Киев. 13 октября. УНИАН. Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило 10 вагонов, модернизированных за счет средств, полученных в рамках выполнения обязательств по Киотскому протоколу от правительства Японии.
Как передает корреспондент УНИАН передача вагонов состоялась при участии мэра Киева Виталия Кличко, посла Японии в Украине Сумме Шигекі и начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского.
Читайте такжеНа Киевщине продолжают тушить шесть очагов горения торфа (фото)
"В этом году метрополитен получит 25 модернизированных вагонов. На сегодня 10 вагонов уже введены в эксплуатацию. Еще 15 город получит до конца года ", - сообщил Кличко и добавил, что в следующем году планируется модернизировать еще 130 вагонов.
Как сообщал УНИАН, в феврале Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на модернизацию 50 вагонов для Киевского метрополитена на сумму 1,02 млрд грн со сроком выполнения заказа до 31 октября 2015 года.
Ранее в рамках проекта целевых экологических инвестиций Киотского протокола завод модернизировал 95 вагонов для столичного метрополитена на сумму 984,955 млн грн.