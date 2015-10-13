В киевском метро до конца года появятся еще 15 модернизированных за киотские деньги вагонов

Киев. 13 октября. УНИАН. Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» получило 10 вагонов, модернизированных за счет средств, полученных в рамках выполнения обязательств по Киотскому протоколу от правительства Японии.

Как передает корреспондент УНИАН передача вагонов состоялась при участии мэра Киева Виталия Кличко, посла Японии в Украине Сумме Шигекі и начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского.

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"В этом году метрополитен получит 25 модернизированных вагонов. На сегодня 10 вагонов уже введены в эксплуатацию. Еще 15 город получит до конца года ", - сообщил Кличко и добавил, что в следующем году планируется модернизировать еще 130 вагонов.

Как сообщал УНИАН, в феврале Крюковский вагоностроительный завод выиграл тендер на модернизацию 50 вагонов для Киевского метрополитена на сумму 1,02 млрд грн со сроком выполнения заказа до 31 октября 2015 года.

Ранее в рамках проекта целевых экологических инвестиций Киотского протокола завод модернизировал 95 вагонов для столичного метрополитена на сумму 984,955 млн грн.