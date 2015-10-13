"Киевэнерго" подключила к отоплению половину домов столицы

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго" по состоянию на 13 октября подключила к отоплению 5 007 жилых домов Киева, что составляет 52% жилого фонда столицы, сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 6:00 13 октября подключено 5 007 жилых домов, что составляет 52% от общего количества. Также подключены 495 детсадов, что составляет 94,6% от общего количества, 289 школ (63%) и 260 лечебных учреждений (83,1%)", - говорится в сообщении компании.

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Как сообщал УНИАН, столичная компания "Киевэнерго" планирует до конца недели подключить все жилые дома в Киеве к отоплению.

По словам мэра столицы, в связи со значительным похолоданием отопительный сезон в Киеве начался 10 октября, а не как обычно - с 15-го октября. Но для запуска тепла во всех домах необходимо 5-7 дней.

5 октября в Киеве началось подключение к теплоснабжению социальных объектов: детсадов, школ-интернатов и больниц на основании распоряжения КГГА № 993 от 2 октября.

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Справка УНИАН. "Киевэнерго" полностью обеспечивает потребности потребителей Киева электрической и на 75% - тепловой энергией.