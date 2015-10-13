Введение Кличко моратория на выплату внешних долгов Киева обусловлено потребностями киевлян - эксперт

Об этом заявил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, комментируя поддержку Киевсоветом предложения городского головы об отсрочке погашения внешних кредитов на 2015 год, сообщает «Єдність».

По его словам, когда Правительство в лице министра финансов Натальи Яресько просит международных кредиторов о дополнительной помощи, чтобы поддержать финансовую стабильность страны, Киеву и другим городам порой приходится искать выход из сложившейся ситуации самостоятельно.

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“Конечно киевлянам интересно, на что в 2006-2009 годах израсходованы 12,5 млрд грн заемных денег, но в нынешней ситуации в стране, при таких высоких ценах и низких зарплатах, для них куда важнее знать, что газ и свет зимой не отключат. С позиции общечеловеческих интересов, что лучше: выплатить долг или включить людям отопление? Или выплатить долг иностранным банкирам, но не выплатить людям зарплаты? В первую очередь власть обязана думать о нуждах людей. В этом ключе считаю введение моратория на выплату долгов вполне обоснованным, и оно не является критичным. Это не более, чем стандартная ситуация для финансистов, - отметил эксперт. Политолог подчеркнул, что речь идет об отсрочке выплат только на 2015 год, при этом в финансовом мире существует множество инструментов сдерживания и выхода из подобных ситуаций, но тут главное - принципиальная позиция городской власти.

“ В долг Киев брал 9 лет назад. Часть банков, которые давали в долг - российские, понятное дело, что они будут давить Киев по полной программе. В правительстве РФ уже заявили, что на компромисс в вопросе долгов Украины не пойдут. Это и не удивительно, что же еще могла сказать власть страны-агрессора? Кличко же, наоборот, заявил, что его задача - защитить киевлян. Вот, исходя из этой позиции, власти Киева и должна вести переговоры с кредиторами, и тогда будет найден оптимальный выход, без ущерба для киевлян, - сказал Мишин.