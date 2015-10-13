СБУ разоблачила чиновников "Киевпастранса", разворовавших 40 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в течение нескольких лет чиновники закупали запасные части и пневматические шины для городского транспорта у ряда коммерческих структур столицы по завышенной в несколько раз стоимости. Хищение государственных и коммунальных средств происходило и при оплате предприятием товаров, работ и услуг по ценам значительно выше среднерыночных, говорится в сообщении.

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Выведенные деньги чиновники переводили в наличные через созданные фиктивные фирмы и присваивали. Таким образом, за последние четыре года служебные лица коммунального предприятия "Киевпастранс" незаконно присвоили около 40 млн грн.

Сотрудники спецслужбы совместно с милицией провели санкционированные обыски по адресам регистрации, местонахождения коммерческих предприятий, местам жительства должностных лиц, задействованных в коррупционном механизме. Правоохранители изъяли документацию и магнитные носители информации, подтверждающие факты осуществления противоправной деятельности, а также уставные документы и печати фиктивных структур, подчеркивается в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению средств коммунального предприятия, добавили в СБУ.