На Михайловской площади в Киеве начался митинг по случаю 73-годовщины создания УПА (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге принимают участие, в частности, представители ВО "Свобода", "Правого сектора", организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов.

В митинге принимают около 2500 человек. Он начался с молитвы к празднику Покрова.

Участники митинга, кроме флагов с символикой своих сил, держат также транспаранты, в частности, "Комитета освобождения политзаключенных", "Свободу защитникам Конституции!", На котором также изображено колючую проволоку.

Одновременно с митингом проходит выставка военной техники.

После проведения митинга его участники проведут "Марш героев", во время которого они пройдут в Лукьяновское СИЗО, а затем в изолятор временного содержания (ИВС).

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Напомним, сегодня, 14 октября, Украина впервые отмечает День защитника.

Согласно указу президента Порошенко, с 2015 года 14 октября является государственным праздником и выходным днем.