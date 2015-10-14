У участников митинга в центре Киева правоохранители изъяли пиротехнику
12:25, 14 октября 2015Киев
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На Михайловской площади в центре Киева, где ВО "Свобода" и "Правый сектор" 14 октября проведут митинг и марш по центральным улицам по случаю дня создания армии УПА, правоохранители изъяли у желающих принять участие в мероприятии файеры.
Правоохранители изъяли файеры / pravda.com.ua / Фото Романа Кравца
Об этом пишет Украинская правда.
Пиротехника была изъято у группы людей. Факт изъятия задокументирован правоохранителями.
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У входа на Михайловскую площадь всех желающих принять участие в мероприятиях проверяют.
Как известно, ранее в столичном главке МВД сообщили, что для обеспечения безопасности в Киеве во время мероприятий по случаю Дня защитника 14 октября будут усилены меры безопасности, порядок будут охранять до 5 000 правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева на Михайловской площади собираются участники "Марша Героев".
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