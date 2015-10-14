У участников митинга в центре Киева правоохранители изъяли пиротехнику

Об этом пишет Украинская правда.

Пиротехника была изъято у группы людей. Факт изъятия задокументирован правоохранителями.

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У входа на Михайловскую площадь всех желающих принять участие в мероприятиях проверяют.

Как известно, ранее в столичном главке МВД сообщили, что для обеспечения безопасности в Киеве во время мероприятий по случаю Дня защитника 14 октября будут усилены меры безопасности, порядок будут охранять до 5 000 правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева на Михайловской площади собираются участники "Марша Героев".