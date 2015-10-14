Развитие Киева происходит в интересах приближенных к власти олигархов, а не жителей города – эксперт

Такое мнение высказал градостроитель, профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры Владимир Нудельман в ходе круглого стола "Будущее Киева".

"Киев должен позиционироваться, как место пересечения различных цивилизаций, международных контактов, как город передовой культуры, элитного образования, город туризма, за счёт чего можно получать значительно больше доходов", – сказал Нудельман.

Эксперт беждён, что развитие Киева происходит не в интересах людей, а в интересах определённого круга приближенных к власти олигархов, которые используют любые возможности, чтобы как можно скорее получить максимальную прибыль.

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"Киев все больше становится городом не для людей, а для автомобилей", – сказал он.

Профессор отметил что по качеству жизни столица уступает другим украинским городам, например, Ивано-Франковску и Черновцам.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у Киева есть ряд конкурентных преимуществ, в частности – выгодное геостратегическое положение, а также сосредоточение научного, культурного, экономического, финансового потенциала. По его словам, необходима жёсткая система приоритетов использования этих конкурентных преимуществ столицы.

Кроме того, учасники круглого стола, который прошел по инициативе кандидата в мэры столицы Геннадия Корбана, согласились с мнением Нудельмана относительно того, что необходимо вынести из центра города ряд госучреждений, в частности министерств.

"Проблема в том, что со всех регионов региональные чиновники ездят в административные здания на автомобилях, загружая нашу слабо развитую дорожную инфраструктуру. Если продать эти здания вместе с земельными участками, можно выручить достаточно денег, чтобы построить на новом месте по новым технологиям комплекс для этих административных учреждений", – пояснил он.

Вместе с тем профессор обратил внимание, что промышленные предприятия, которые были построены в Киеве в прошлом веке, занимают большие территории, которые неэффективно используются.

" Если говорить о восстановлении промышленности, то речь может идти о создании других, высокотехнологичных предприятий, которые требуют других навыков работы. Их не обязательно размещать и развивать в самом городе Киеве", – сказал Нудельман.