В Киеве во время "Марша героев" раздался взрыв

14:39, 14 октября 2015
Киев
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В Киеве во время "Марша героев", который проводят представители ВО "Свобода", "Правого сектора", организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов, раздался взрыв.

twitter.com/VilniyU

Как сообщает Радио Свобода, по словам правоохранителей, которые сопровождают колонну, это был взрывпакет.

В милиции отметили, что пострадавших в результате взрыва нет.

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Как сообщал УНИАН, в марше принимают участие около 3,5 тысяч участников.

Участники марша движутся к Лукьяновскому СИЗО по улице Сечевых стрельцов (быв. - Артема).

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