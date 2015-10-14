В Киеве во время "Марша героев" раздался взрыв
14:39, 14 октября 2015Киев
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В Киеве во время "Марша героев", который проводят представители ВО "Свобода", "Правого сектора", организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов, раздался взрыв.
Фотоиллюстрация / twitter.com/VilniyU
Как сообщает Радио Свобода, по словам правоохранителей, которые сопровождают колонну, это был взрывпакет.
В милиции отметили, что пострадавших в результате взрыва нет.
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Как сообщал УНИАН, в марше принимают участие около 3,5 тысяч участников.
Участники марша движутся к Лукьяновскому СИЗО по улице Сечевых стрельцов (быв. - Артема).
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