В Киеве во время "Марша героев" раздался взрыв

Как сообщает Радио Свобода, по словам правоохранителей, которые сопровождают колонну, это был взрывпакет.

В милиции отметили, что пострадавших в результате взрыва нет.

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Как сообщал УНИАН, в марше принимают участие около 3,5 тысяч участников.

Участники марша движутся к Лукьяновскому СИЗО по улице Сечевых стрельцов (быв. - Артема).