Около 5 тысяч участников "Марша героев" прибыли к Лукьяновскому СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, они занимают проезжую часть перед следственным изолятором, а также двор перед зданием.

Участники марша скандируют: "Свободу политзаключенным!".

Они также держат транспарант с надписью: "Мы требуем правосудия и правды".

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У входа в СИЗО акция представителей ВО “Свобода”, “Правого сектора, Организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов началась с молитвы за освобождение политзаключенных.

Сейчас возле СИЗО выступают организаторы акции, активисты, участники АТО и бывшие политзаключенные. С импровизированной сцены на ступеньках изолятора организаторы просят людей быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Выступающие также вспоминают украинских военнослужащих, которые защищают украинские рубежи на востоке страны.

Зараз біля Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/GamBdC6iYl — Лариса Лавренчук (@Lavrenchuk) October 14, 2015

#МаршГероїв Біля стін Лук'янівського СІЗО вмістилось близько 300 осіб. Інші на вулиці pic.twitter.com/KiMCOlDdVU — 24 канал (@24tvua) October 14, 2015

#МаршГероїв Мітинг біля Лук'янівського СІЗО продовжується Виступає один з Офіцерів батальйону Київська Русь pic.twitter.com/HniA7rFTKU — 24 канал (@24tvua) October 14, 2015

Ситуация спокойная. За порядком наблюдают представители правоохранительных органов и отдельные представители добровольческих батальонов.

В то же время некоторые участники мероприятия, которые разместились у входа в СИЗО, почувствовали запах газа. Они предполагают, что это был карбид.

Об этом было немедленно сообщено ведущему мероприятия.