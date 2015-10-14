Посвящение кадетов на Владимирской горке (фотогалерея)

По случаю Дня защитника Украины и Покровы Пресвятой Богородицы, 14 октября, 69 воспитанников первых кадетских классов лицея-интерната "Кадетский корпус" получили погоны кадетов и дали свою первую присягу.

Читайте такжеВ День защитника Украины во всех храмах УПЦ помолились за украинских воинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, торжественная церемония посвящения в кадеты в этом учебном заведении состоялась уже в пятый раз.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, поздравляя кадетов, отметила, что очень символично, что свои первые в жизни погоны они получили именно сегодня, когда День защитника Украины празднуется впервые наряду со старинным украинским праздником Покрова и Днем казачества.

Всем ученикам после благословения их духовного наставника лицея Архимандрита Алипия старшие кадеты лицея надели первые в их жизни погоны.

Первый кадетский класс в лицее-интернате №23 был открыт 1 сентября 2009 года и стал начальным этапом возобновления кадетского воспитания в Киеве на принципах и традициях Киевского Владимирского кадетского корпуса. Лицей-интернат №23 «Кадетский корпус» с усиленной военно-физической подготовкой насчитывает 26 классов, в которых обучается почти 700 воспитанников, из которых 26 детей-переселенцев из зоны АТО.