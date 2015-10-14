Геннадий Корбан: Мир, о котором говорит власть, – это иллюзия

Об этом заявил председатель политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», кандидат на должность Киевского городского головы Геннадий Корбан сегодня, во время праздничных мероприятий по случаю Дня защитника Украины, которые состоялись в парке Киевского политехнического института.

«Власть лукавит, когда говорит, что наступил мир. Мир Украине может принести только полная победа над агрессором, над террористами и сепаратистами. Мы верим, что Украина выстоит и победа будет за нами», – сказал Геннадий Корбан.

Он отметил, что на празднике собрались украинские ветераны трех поколений: участники Второй мировой войны, воины-интернационалисты и бойцы АТО.

«Старейшие наши ветераны сегодня за чертой бедности. Но мы, в том числе и местная власть, должны сделать все, чтобы гарантировать им достойную старость», – отметил политик.

Он также выразил уверенность, что в Киеве найдется достаточно ресурсов, земли для того, чтобы обустроить мирную жизнь ребят, которые вернулись с передовой на Востоке Украины, интегрировать их в мирную жизнь, помочь им найти работу и обеспечить психологическую реабилитацию».

«Украина всегда стремилась к миру, и это стремление всегда объединяло всю страну, а не только патриотов. Сегодняшний праздник объединяет все поколения защитников Отечества, всех людей, которые переживают, болеют и страдают за нашу страну, которая сегодня, к сожалению, кровоточит», – отметил Корбан.

Во время акции активисты УКРОПа начали новую традицию поздравления защитников Украины – отечественных патриотов: «Он защитил Украину, и он живет с тобой рядом». Создана карта, на которой специальными значками обозначены адреса проживания украинских воинов всех поколений. Карта в скором времени будет размещена в сети Интернет, чтобы каждый желающий мог поздравить патриота, который живет по соседству. Во время мероприятия украинские кузнецы вместе с ветераном Второй мировой войны, воином-интернационалистом, воином АТО и Геннадием Корбаном изготовили специальный символ защитника Украины-украинского патриота – «Стальной УКРОП».