СБУ в Киеве изъяла арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как отмечается в сообщении, в Деснянском районе столицы работники Главного управления СБУ в г.Киеве и Киевской области задержали злоумышленника, который пытался продать целый арсенал.

Во время обысков из его гаража правоохранители изъяли 24 гранаты Ф-1, РПГ и РГД, 42 детонаторы, пистолет Макарова с двумя обоймами патронов, 36 имитаторов взрыва и почти две тысячи патронов различного калибра.

Ведется следствие по ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник взят под стражу, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве задержаны шесть, которые планировали взорвать военкомат накануне Дня защитника Отечества, который отмечается 14 октября.