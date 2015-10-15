Киевские чиновники сорвали рекламный щит, с которого призвали уволить коррупционеров – Корбан

«Только что чиновники Киевской мэрии демонтировали мой рекламный щит, с которого я обещал уволить всех коррумпированных чиновников из КГГА. Боятся...» – написал Геннадий Корбан на своей странице в Facebook ночью.

В Киевской городской организации УКРОПа подчеркнули, что брандмауэр был установлен в соответствии с требованиями законодательства и на основе соответствующего договора с рекламным оператором. Этот договор показывает, что рекламный щит УКРОПа является законным и должен сейчас быть на здании. Поэтому любые попытки снять или сорвать рекламный щит до окончания срока действия договора являются неправомерными и нарушают закон, отмечают в УКРОПе. В партии также обращают внимание на то, что рекламные щиты известных брендов с других сторон фасада здания остались невредимыми.

«Власти мешает исключительно реклама УКРОПа. Символично, что такой циничный шаг по отношению к партии патриотов, ветеранов АТО, военных волонтеров чиновники осуществили именно в День защитника Украины». Власть готова на все, чтобы удержаться в своем кресле», - добавил руководитель Киевской городской организации партии УКРОПа Дмитрий Симанский.