Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием

11:49, 15 октября 2015
Киев
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По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.

Порошенко / Фото twitter.com/poroshenko


Президент Украины Петр Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием.

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«С 400-летием, Киево-Могилянская Академия! Чтим прошлое, творим будущее!», - написал глава государства в Twitter.

По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.

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