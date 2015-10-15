Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием

По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.



Президент Украины Петр Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием. Читайте такжеЕсли не провести децентрализацию, никакой реформы не будет – Порошенко «С 400-летием, Киево-Могилянская Академия! Чтим прошлое, творим будущее!», - написал глава государства в Twitter. По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.

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