Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием
11:49, 15 октября 2015Киев
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По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.
Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию / Фото twitter.com/poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Киево-Могилянскую академию с 400-летием.
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«С 400-летием, Киево-Могилянская Академия! Чтим прошлое, творим будущее!», - написал глава государства в Twitter.
По случаю юбилея 15 октября на территории и возле университета состоится ряд мероприятий.
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