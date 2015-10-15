В Киеве тепло почти в 73% жилых домов – "Киевэнерго"
13:39, 15 октября 2015Киев
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К отоплению подключены 95% детских садов.
До конца недели планируют включить отпление по всей столице. / blog.fontanka.ru
Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".
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Отмечается, что к отоплению уже подключили 94,6% школ, 95,8% детских садов, 72,6% жилых домов, 93,3% школ.
Напомним, официально отопительный сезон в столице начался 10 октября. Коммунальщики планируют до конца текущей недели подключить к теплу весь жилой фонд Киева.
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