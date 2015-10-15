В Киеве к теплу подключили более 74% жилых домов - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"По состоянию на сегодняшний день к теплу уже подключено 8 тысяч 240 столичных домов, что составляет более 74% жилищного фонда. И этот процесс продолжается. Кроме того, уже обеспечены теплом все детсады и школы, роддома и больницы. В общем подключены к отоплению 1 тыс. 148 учреждений социальной сферы", - отметил Кличко.

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Кроме того, он отметил, что сейчас продолжается подключение согласно графику.

"Рассчитываем, что до конца недели в домах всех киевлян будет тепло", – заявил мэр.