В Киеве к теплу подключили более 74% жилых домов - Кличко
18:03, 15 октября 2015Киев
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В Киеве подключены к центральному отоплению свыше 8,2 тыс. жилых домов, а также все школы, детсады и роддома.
Кличко отчитался о состоянии подключения к теплу жилых домов / kievcity.gov.ua
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"По состоянию на сегодняшний день к теплу уже подключено 8 тысяч 240 столичных домов, что составляет более 74% жилищного фонда. И этот процесс продолжается. Кроме того, уже обеспечены теплом все детсады и школы, роддома и больницы. В общем подключены к отоплению 1 тыс. 148 учреждений социальной сферы", - отметил Кличко.
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Кроме того, он отметил, что сейчас продолжается подключение согласно графику.
"Рассчитываем, что до конца недели в домах всех киевлян будет тепло", – заявил мэр.
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