Сюрпризы выборов в столице: в Киевсовет проходят "Єдність", УКРОП и партия Думчева

Об этом свидетельствует опрос центра «Українське демократичне коло», проведенный по заказу "Обозревателя".

Кроме того, преодолевают проходной барьер объединение «Самопомич», которое представляет Сергей Гусовский, с 7,1% поддержки, а также "Батькивщина", набирающая 6,1%.

Из неожиданных результатов – второе место партии экс-мэра Александра Омельченко "Єдність", у которой 9,8%, а также прохождение в Киевсовет Сергея Думчева с "Рухом за реформы" (5, 4%) и партии Геннадия Корбана УКРОП (5,1%).

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Опрос был проведен 9-12 октября 2015 года среди взрослого населения города Киева, которое имеет право выбирать городскую власть. Методом стандартизированного интервью по месту жительства опрошено 625 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборочная совокупность формировалась таким образом, чтобы население десяти киевских районов было представлено пропорционально. На завершающем этапе происходил квотный отбор респондентов в домохозяйствах по основным социально-демографическим показателям.

Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ± 3,9%.